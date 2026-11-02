Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что Центр противодействия коррупции (ЦПК), возглавляемый Виталием Шабуниным, с начала полномасштабного вторжения недоплатил в бюджет 22,6 млн грн налогов.

По его словам, в 2025 году сумма недоплаченных налогов составила 5,96 млн грн. Как утверждает нардеп, в соответствующей схеме использовались 199 физических лиц-предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения.

«ЦПК недоплатил в бюджет с использованием схемы зарплатных ФЛП только в 2025 году 5,96 млн грн, а Виталий Шабунин лично — 352,8 тыс. грн. Не хотят ли патриоты вернуть армии уклоненные налоги, которые с начала полномасштабной войны составляют 22,6 млн грн?» – отметил он.

В целом, отметил председатель финансового комитета парламента, для этого с сентября 2022 года ЦПК задействовал счета 199 индивидуальных предпринимателей, работающих по единому налогу.

«Мы годами боремся с недобросовестным бизнесом, который выплачивает теневые зарплаты через индивидуальных предпринимателей. Но здесь хотя бы мотивация понятна — обеспечить дополнительные преимущества перед конкурентом, минимизировать расходы и так далее. А здесь какие мотивы, кроме жадного желания получать больше денег за счет недополучения их армией?» — подчеркнул он.

Народный депутат задал ряд вопросов антикоррупционерам относительно их позиции и отношения к этому донорам Центра противодействия коррупции.

«Виталий Шабунин и Дарья Каленюк громко и бескомпромиссно выступают за вечную борьбу с коррупцией и вечную войну, получая финансирование из-за рубежа от международных доноров. Почему патриотизм заканчивается там, где начинается общая ставка налога? Как доноры относятся к такому виду уклонения от уплаты налогов в стране, находящейся в состоянии войны? Или уклонение от уплаты налогов с целью личного обогащения — это не та же самая коррупция, с которой борются активисты?» — подытожил Гетманцев.

Об этом написал председатель финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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