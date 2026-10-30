Na realizację planów dotyczących zrównoważonego rozwoju potrzeba dodatkowych 60 mld ₴ — Kalasznik

W budżecie państwowym na rok 2026 przewidziano 67,6 mld hrywien na realizację planów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie do zakończenia już rozpoczętych prac i budowy kolejnego etapu zabezpieczeń potrzeba dodatkowo około 60 mld hrywien.

„W tym roku w budżecie państwa przewidziano 67,6 mld hrywien na realizację planów zapewnienia odporności. Obecnie wykorzystano prawie 70% tych środków. Dodatkowo na dokończenie rozpoczętych prac i budowę kolejnego etapu zabezpieczeń potrzeba około 60 mld hrywien” – powiedział minister.

Według Kalashnika prace związane z budową zabezpieczeń inżynieryjnych trwają na 601 obiektach. Chodzi o duże podstacje, a także obiekty związane z zaopatrzeniem w ciepło i wodę.

Ogólny stopień zaawansowania prac wynosi 72%, a kwota finansowania w tym obszarze sięga 47 mld hrywien.

Obecnie zbudowano już 109 obiektów ochronnych. W listopadzie planuje się ukończenie kolejnych 134 obiektów, a w grudniu – dodatkowych 197.

Osobnym kierunkiem planów dotyczących odporności jest rozproszone wytwarzanie ciepła. Obecnie realizowanych jest 343 obiektów o łącznej mocy projektowej wynoszącej prawie 3,2 GW. Na ich realizację przeznaczono 13,5 mld hrywien.

W najbliższych miesiącach planowane jest oddanie do eksploatacji około 1,5 GW mocy, a kolejne 800 MW ma zostać uruchomione w pierwszym kwartale przyszłego roku.

W sektorze zaopatrzenia w wodę trwa realizacja 30 projektów w 14 regionach Ukrainy. Według ministra mają one zapewnić wysokiej jakości wodę pitną dla 10 mln osób.

W tym roku na te potrzeby przeznaczono około 4,5 mld hrywien.

Rząd pracuje również nad stworzeniem rezerwy zasilania dla przedsiębiorstw komunalnych, które zapewniają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej. Obecnie jej moc wynosi ponad 1 GW z niezbędnych 1,4 GW. Część sprzętu została już zamówiona.

Mykoła Kałasznik osobno opowiedział o realizacji planu zapewnienia odporności stolicy. Kijów buduje konstrukcje ochronne w 14 obiektach, których średni poziom gotowości wynosi 82%.

Jednocześnie gotowość na zimę obiektów, za które odpowiada władza centralna, sięga 86%.

Minister zauważył, że prawie wszystkie prace trzeba wykonywać w warunkach ciągłych rosyjskich ataków.

Według niego obiekty, na których trwają prace budowlane, zostały już zaatakowane około 500 razy. W wyniku ostrzałów uszkodzono około stu sztuk sprzętu specjalistycznego, a około 40 budowlańców odniosło obrażenia.

„Wyniki ostrzałów pokazują, że ogólnie rzecz biorąc, ochrona tych obiektów jest skuteczna” – podkreślił Mykoła Kałasznik.

O tym poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił premiera Serhija Koreckiego o zebranie specjalnego zespołu kierowników dla Kijowa, który będzie opracowywał rozwiązania mające na celu przygotowanie stolicy na trudną zimę. Według głowy państwa rozmawiał on o ewentualnym udziale w tych pracach z Wasylem Malukiem, Aleksandrem Kubrakowem, Wołodymyrem Hrojsmanem i Siergiejem Suchomlinem.

Wcześniej burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że Państwowa Służba Skarbowa zablokowała środki stolicy przeznaczone na odbudowę budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Wezwał rząd do odblokowania finansowania.

Kijów zrealizował ponad 60% działań przewidzianych w planie odporności miasta. Wszystkie zaplanowane prace mają zostać zakończone do grudnia – poinformował burmistrz Witalij Kliczko.

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