Зеленський розкритикував Кличка через затримку підготовки до зими

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Президент України Володимир Зеленський попросив прем’єр-міністра Сергія Корецького зібрати спеціальну команду управлінців для Києва, яка напрацьовуватиме рішення для підготовки столиці до складної зими. За словами глави держави, він обговорював можливу участь у цій роботі з Василем Малюком, Олександром Кубраковим, Володимиром Гройсманом і Сергієм Сухомлином.

За словами президента, він розмовляв із різними управлінцями про можливість очолити київську адміністрацію, однак охочих не знайшлося. Тому глава держави запропонував інший підхід — сформувати спеціальну команду з досвідчених менеджерів із бізнесу та державного управління.

«Я з різними менеджерами говорив про те, чи хочуть вони очолити київську адміністрацію. Ніхто не хоче. На місці мера я сам просив би їх – розумних людей, менеджерів з досвідом. Я попросив Прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть, і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу.

Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився – як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику», — сказав Зеленський.

Таким чином, президент розглядає створення окремої управлінської групи, яка могла б долучитися до розв’язання проблем столиці. Серед напрямів її роботи він назвав питання безпеки та підготовку міста до зимового періоду.

Глава держави наголосив, що його ініціатива не спрямована особисто проти мера Києва Віталія Кличка. Водночас, на думку Зеленського, столиця має бути належним чином підготовлена до складної зими, а для цього необхідна ефективна взаємодія між різними управлінськими командами.

«Від нас немає ніякої політики в цьому питанні. Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити», — зазначив президент.

За словами Зеленського, залучення додаткових фахівців має допомогти посилити спроможність столиці реагувати на виклики, а не стати приводом для політичного протистояння.

Під час спілкування із журналістами президент також згадав Харків, де, за його словами, управлінська команда продовжує працювати попри серйозні безпекові загрози, зокрема атаки керованими авіабомбами.

Зеленський наголосив на важливості співпраці між керівництвом обласної адміністрації та міським головою, навіть якщо їхні політичні погляди або плани на майбутнє відрізняються.

«Але дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом. Я думаю, що в них з точки зору політики – точно різні плани на майбутнє. Але у нас один спільний ворог, одна зима і одна країна. І з цим треба щось робити», — сказав глава держави.

Зеленський закликає сформувати для Києва команду досвідчених управлінців, яка допоможе напрацювати рішення для столиці перед складною зимою. Водночас президент визнав, що залучити до цієї роботи охочих непросто, оскільки потенційні учасники побоюються політичних звинувачень.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Державна казначейська служба заблокувала кошти столиці, призначені для відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Він закликав уряд розблокувати фінансування.

Київ виконав понад 60% заходів, передбачених планом стійкості міста. Завершити всі заплановані роботи розраховують до грудня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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