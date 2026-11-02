Według szacunków The New York Times 51 dużych amerykańskich firm naftowo-gazowych mogło zarobić ponad 130 mld dolarów w ciągu sześciu miesięcy wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Amerykanie wydali jednocześnie dodatkowe 150 mld dolarów na benzynę i olej napędowy, informuje Al Jazeera.

Szacunek obejmuje okres od kwietnia do września i opiera się na wynikach finansowych 51 dużych amerykańskich firm. W tych samych miesiącach 2025 roku łącznie osiągnęły one mniej niż 47 mld dolarów zysku. Według Climate Solutions Lab Uniwersytetu Browna, od początku wojny 28 lutego dodatkowe wydatki Amerykanów na paliwo wyniosły średnio ponad 1150 dolarów na gospodarstwo domowe.

Zyski producentów i rafinerii

Ekspert Instytutu Studiów Polityki Międzynarodowej w Mediolanie Naser at-Tamimi wyjaśnił, że producenci ropy naftowej korzystają z wyższych cen, a firmy rafineryjne — z wysokich marż wynikających z niedoborów oleju napędowego i innych paliw. Na rynek wpłynęły również uszkodzenia zakładów rafineryjnych na Bliskim Wschodzie i w Rosji, zakłócenia transportu przez Cieśninę Ormuz oraz ograniczenia handlowe.

ExxonMobil i Chevron poinformowały o zyskach na poziomie od 10 mld do 15 mld dolarów. Jednocześnie The New York Times zauważa, że wskaźniki te były ogólnie niższe niż w 2022 roku, gdy cena ropy osiągnęła około 100 dolarów za baryłkę. Od kwietnia do września średnia cena wynosiła około 90 dolarów za baryłkę.

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Zysk Valero Energy w trzecim kwartale wzrósł ponad sześciokrotnie — do 6,83 mld dolarów. Phillips 66 poinformowała o rekordowym kwartalnym zysku netto: wzrósł on ze 133 mln dolarów rok wcześniej do 5,62 mld dolarów.

Ryzyka dla dostaw i cen

Analityk geopolityczny Jeffrey Miller nazwał wojnę USA i Izraela przeciwko Iranowi największym w ostatnich latach szokiem podażowym na światowych rynkach ropy i produktów naftowych. Według niego amerykańscy operatorzy mogą skorzystać z premii za ryzyko, podczas gdy producenci w krajach Zatoki Perskiej mierzą się z wyższymi kosztami, ryzykiem i fizycznymi uszkodzeniami infrastruktury.

Według organizacji monitorującej ACLED Iran i wspierane przez niego ugrupowania przeprowadziły co najmniej 172 ataki na infrastrukturę niemilitarną w sześciu państwach Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Iran faktycznie ograniczył również przepływ większości statków przez Cieśninę Ormuz, a USA w odpowiedzi wprowadziły morską blokadę irańskich dostaw ropy i gazu.

Strateg Rabobank Florence Schmit uważa, że ceny kluczowych surowców energetycznych mogą pozostać wysokie także w przyszłym roku, dopóki utrzymuje się niepewność dotycząca długości wojny. Według prognozy Banku Światowego ceny surowców wzrosną w tym roku o 23%.

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