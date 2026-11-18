Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej zostaną wprowadzone przez całą dobę w związku ze skutkami rosyjskich ataków na sieć energetyczną.

W przypadku odbiorców przemysłowych będą stosowane harmonogramy ograniczeń mocy, a w przypadku ludności i innych kategorii odbiorców — godzinowe przerwy w dostawach w zakresie od 0,5 do 3 serii.

Pracownicy sektora energetycznego kontynuują naprawę uszkodzonego sprzętu i sieci. Aktualne harmonogramy zaleca się sprawdzać na oficjalnych stronach lokalnych operatorów systemów dystrybucji.

Źródło: Ukrenergo.

Dniepr został całkowicie pozbawiony zasilania po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.

Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkodzono budynki.

Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.

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