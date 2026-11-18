19 listopada w Ukrainie będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu
Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej zostaną wprowadzone przez całą dobę w związku ze skutkami rosyjskich ataków na sieć energetyczną.
W przypadku odbiorców przemysłowych będą stosowane harmonogramy ograniczeń mocy, a w przypadku ludności i innych kategorii odbiorców — godzinowe przerwy w dostawach w zakresie od 0,5 do 3 serii.
Pracownicy sektora energetycznego kontynuują naprawę uszkodzonego sprzętu i sieci. Aktualne harmonogramy zaleca się sprawdzać na oficjalnych stronach lokalnych operatorów systemów dystrybucji.
Źródło: Ukrenergo.
Dniepr został całkowicie pozbawiony zasilania po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.
Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkodzono budynki.
Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.