W niektórych obwodach Ukrainy 15 listopada harmonogramy przerw w dostawach prądu będą obowiązywać przez całą dobę
W niedzielę, 15 listopada, w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.
Spółka zaznaczyła, że harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej będą obowiązywać dla wszystkich kategorii odbiorców przez całą dobę. Zakres ograniczeń wynosi od 1 do 2 tur.
Harmonogramy ograniczeń mocy będą obowiązywać również w przemyśle.
W „Ukrenergo” zaznaczono, że przyczyną ograniczeń są skutki wrogich ataków na system energetyczny.
„Pracownicy sektora energetycznego przez całą dobę naprawiają uszkodzone urządzenia i sieci, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów Ukraińców” – podkreślono w „Ukrenergo”.
Aktualne harmonogramy przerw w dostawach energii będą publikowane na oficjalnych stronach regionalnych operatorów systemów dystrybucji – dodano w firmie.
Wcześniej rosyjski atak pozbawił prądu prawie 150 tysięcy odbiorców w obwodzie czernihowskim.
Wcześniej firma DTEK wyjaśniła trudną sytuację z zasilaniem w Dnieprze: w ciągu tygodnia zaatakowano ponad 10 obiektów energetycznych.
Elektrycy z DTEK naprawiają uszkodzone sieci, znajdując się pod stałym zagrożeniem nowych ataków.