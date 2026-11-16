UE przygotowuje nadzwyczajny pakiet pomocy dla Ukrainy na zimę – Korecki

Unia Europejska wraz z Ukrainą rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia zimowego pakietu wsparcia w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Wśród niezbędnego sprzętu znajdują się generatory, stacje ładowania i autobusy, a strony omawiają również pomoc w budowie mostów i przepraw przez Dniepr – poinformował 16 listopada premier Ukrainy Serhij Korecki.

Według szefa rządu Ukraina i Unia Europejska pracują obecnie nad konkretną zawartością pakietu, który ma pomóc ukraińskim miastom w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskich ostrzałów.

„Wspólnie z Unią Europejską przygotowujemy konkretną zawartość zimowego pakietu pomocy nadzwyczajnej dla Ukrainy: generatory, stacje ładowania, autobusy oraz pomoc w zakresie mostów i przepraw, aby zapewnić niezawodne połączenie między brzegami Dniepru” – napisał premier.

W szczególności generatory i stacje ładowania mają zapewnić dodatkowe możliwości zasilania elektrycznego w sytuacji uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Jednocześnie pomoc w zakresie autobusów, mostów i przepraw ma na celu wsparcie połączeń transportowych między brzegami Dniepru.

Korecki podkreślił, że pilne wsparcie jest niezbędne do przeciwdziałania skutkom rosyjskich ataków na Kijów, Dniepr, Zaporoże, Charków, Odessę i inne ukraińskie miasta.

Premier zwrócił szczególną uwagę na sytuację w systemie energetycznym po rosyjskich atakach z 15 listopada. Jak powiedział, ataki na linie elektroenergetyczne i podstacje doprowadziły do rozległych przerw w dostawach prądu w kilku regionach. Według informacji szefa rządu, po rosyjskich ostrzałach pracownicy sektora energetycznego dokładają wszelkich starań, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej. Jednocześnie skala zniszczeń i złożoność sytuacji spowodowały konieczność uzyskania dodatkowego wsparcia od partnerów międzynarodowych.

Korecki podkreślił, że Ukraina liczy na otrzymanie pomocy w najbliższym czasie. Właśnie dlatego strony dążą do jak najszybszego uzgodnienia ostatecznej listy sprzętu i innych niezbędnych zasobów.

Premier planuje omówić kluczowe szczegóły zimowego pakietu pomocy nadzwyczajnej 16 listopada podczas spotkania w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Według Koreckiego strona ukraińska liczy na szybkie podjęcie ostatecznej decyzji i szybkie dostarczenie pierwszych partii pomocy.

„Liczę, że decyzja zostanie ostatecznie uzgodniona, a pierwsze partie niezbędnej pomocy dotrą na Ukrainę jak najszybciej. Dziękuję europejskim partnerom za wsparcie i gotowość do szybkiego podejmowania niezwykle potrzebnych decyzji” – napisał Korecki.

Przypomnijmy, że Niemcy przeznaczają Ukrainie kolejne 200 mln euro na przygotowania do zimy.

UE przekaże Ukrainie 500 generatorów oraz mosty pontonowe w ramach przygotowań do zimy.

Estonia przekaże Ukrainie kolejne 6,5 mln euro na przygotowania do zimy.

Czytaj nas na