Естонія надасть Україні ще 6,5 млн євро на підготовку до зими

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Кошти спрямують на підтримку залізничної інфраструктури та забезпечення роботи важливих суспільних послуг.

Зокрема, 4,5 млн євро виділять на постачання локомотивів в Україну у співпраці з естонськими залізничними компаніями.

Ще 2 млн євро спрямують на програму SPUR 2.0 Світового банку для підтримки відновлення та реконструкції країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення знищено понад 600 українських локомотивів.

Джерело: Маргус Тсахкна (X)

Естонія спрямує додаткові 10 мільйонів євро до програми PURL, призначеної для закупівлі американського озброєння для потреб України, збільшивши свій загальний внесок через цей механізм до 31 мільйона євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Естонія перерахує додаткові 125 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.

Естонія поклала відповідальність на рф за приліт українських дронів.

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