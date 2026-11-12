Эстония выделит Украине ещё 6,5 млн евро на подготовку к зиме

Средства будут направлены на поддержку железнодорожной инфраструктуры и обеспечение функционирования важных общественных услуг.

В частности, 4,5 млн евро будет выделено на поставку локомотивов в Украину в сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями.

Еще 2 млн евро будут направлены на программу SPUR 2.0 Всемирного банка для поддержки восстановления и реконструкции страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины. По его словам, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено более 600 украинских локомотивов.

Источник: Маргус Тсахкна (X)

Эстония выделит дополнительные 10 миллионов евро на программу PURL, предназначенную для закупки американского вооружения для нужд Украины, увеличив свой общий вклад через этот механизм до 31 миллиона евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эстония перечислит дополнительные 125 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Эстония возложила ответственность на РФ за появление украинских дронов.

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