Estonia przekaże Ukrainie kolejne 6,5 mln euro na przygotowania do zimy

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie infrastruktury kolejowej oraz zapewnienie funkcjonowania ważnych usług publicznych.

W szczególności 4,5 mln euro zostanie przeznaczone na dostawę lokomotyw na Ukrainę we współpracy z estońskimi przedsiębiorstwami kolejowymi.

Kolejne 2 mln euro zostanie przeznaczone na program SPUR 2.0 Banku Światowego, mający na celu wsparcie odbudowy i rekonstrukcji kraju.

Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja nadal atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Według niego od początku pełnej inwazji zniszczono ponad 600 ukraińskich lokomotyw.

Źródło: Margus Tsahkna (X)

Estonia przeznaczy dodatkowe 10 milionów euro na program PURL, mający na celu zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy, zwiększając tym samym swój łączny wkład w ramach tego mechanizmu do 31 milionów euro. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Estonia przekaże dodatkowe 125 tysięcy euro na Fundusz Wsparcia Energetycznego Ukrainy.

Estonia obarczyła Rosję odpowiedzialnością za pojawienie się ukraińskich dronów.

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