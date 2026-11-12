Estonia przekaże Ukrainie kolejne 6,5 mln euro na przygotowania do zimy
Środki zostaną przeznaczone na wsparcie infrastruktury kolejowej oraz zapewnienie funkcjonowania ważnych usług publicznych.
W szczególności 4,5 mln euro zostanie przeznaczone na dostawę lokomotyw na Ukrainę we współpracy z estońskimi przedsiębiorstwami kolejowymi.
Kolejne 2 mln euro zostanie przeznaczone na program SPUR 2.0 Banku Światowego, mający na celu wsparcie odbudowy i rekonstrukcji kraju.
Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja nadal atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Według niego od początku pełnej inwazji zniszczono ponad 600 ukraińskich lokomotyw.
Źródło: Margus Tsahkna (X)
Estonia przeznaczy dodatkowe 10 milionów euro na program PURL, mający na celu zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy, zwiększając tym samym swój łączny wkład w ramach tego mechanizmu do 31 milionów euro. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.
Estonia przekaże dodatkowe 125 tysięcy euro na Fundusz Wsparcia Energetycznego Ukrainy.
Estonia obarczyła Rosję odpowiedzialnością za pojawienie się ukraińskich dronów.