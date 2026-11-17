17 listopada Ministerstwo Energii opublikowało zalecenia dotyczące zmniejszenia obciążenia sieci energetycznej i zapobiegania awariom.

Ukraińcom zaleca się, aby korzystanie z urządzeń AGD o dużej mocy przenosić na godziny o mniejszym zużyciu energii.

Zaleca się włączanie pralek, zmywarek i podgrzewaczy wody w ciągu dnia lub w nocy, unikając godzin szczytu — od 7:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 23:00.

Ponadto Ministerstwo Energii zaleca:

nie ustawiać klimatyzatorów na minimalną lub maksymalną temperaturę;

korzystać z urządzeń o dużej mocy — czajników, żelazek i suszarek do włosów — po kolei, a nie jednocześnie;

szczególnie oszczędnie zużywać energię elektryczną wieczorem, kiedy obciążenie sieci rośnie.

W resortcie wyjaśniają, że na system energetyczny wpływają uszkodzenia elektrowni i sieci spowodowane rosyjskimi atakami, a także zależność produkcji energii słonecznej i wiatrowej od warunków pogodowych.

Źródło: Ministerstwo Energii Ukrainy.

Dniepr został całkowicie pozbawiony zasilania po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.

Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkodzono budynki.

Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną, w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu.