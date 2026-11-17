17 ноября Министерство энергетики обнародовало рекомендации о том, как снизить нагрузку на энергосистему и предотвратить аварии.

Украинцам рекомендуют переносить использование мощной бытовой техники на часы с меньшим потреблением электроэнергии.

Стиральные и посудомоечные машины, а также бойлеры рекомендуется включать днём или ночью, избегая пиковых периодов — с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00.

Также в Минэнерго советуют:

не устанавливать кондиционеры на минимальную или максимальную температуру;

использовать мощные приборы — чайники, утюги и фены — по очереди, а не одновременно;

особенно экономно потреблять электроэнергию вечером, когда нагрузка на сеть возрастает.

В ведомстве поясняют, что на энергосистему влияют повреждения электростанций и сетей в результате российских атак, а также зависимость солнечной и ветровой генерации от погодных условий.

Источник: Министерство энергетики Украины.

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