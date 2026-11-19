Rosja pozbawiła dostaw energii elektrycznej odbiorców w pięciu obwodach Ukrainy
W ciągu ostatnich 24 godzin okupanci ostrzeliwali obiekty związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Według stanu na poranek 19 listopada odnotowano przerwy w dostawach prądu w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, mykołajowskim i sumskim.
Z powodu uszkodzeń sprzętu energetycznego w obwodach sumskim, poltawskim, charkowskim i dniepropetrowskim stosowane są awaryjne odcięcia zasilania.
W niektórych regionach obowiązują również harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu oraz godzinowe przerwy w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców, obejmujące od 0,5 do trzech tur.
Specjaliści z branży energetycznej pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.
Źródło: NEC „Ukrenergo”
Dzień wcześniej rosyjskie ataki spowodowały nowe przerwy w dostawach prądu w ośmiu obwodach Ukrainy.
Dniepr został całkowicie pozbawiony prądu po wrogim ataku na obiekty energetyczne regionu.
Rosyjskie drony pozbawiły zasilania 33 miejscowości w obwodzie mykolaivskim, uszkadzając budynki.