Do wieczora 2 listopada pracownicy sektora energetycznego przywrócili dostawy energii elektrycznej do 820 tysięcy gospodarstw domowych w obwodzie dniepropetrowskim po intensywnych atakach rosyjskich.

W DTEK poinformowano, że od 29 października rosyjskie wojska aktywnie atakowały infrastrukturę energetyczną regionu. Tylko w weekend atakom uległo siedem obiektów energetycznych spółki, a jeden z nich został zaatakowany dwukrotnie z rzędu.

Obecnie większość miejscowości w obwodzie ma już prąd. Jednocześnie w rejonie Pawłogradzkim nadal obowiązują awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Źródło: DTEK

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku ataków poważnie uszkodzono sprzęt, w szczególności w dwóch obiektach DTEK „Dnieprowskie Sieci Elektryczne”.

W dniach od 19 do 25 października specjaliści firmy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 1,2 miliona rodzin w Kijowie, a także w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu z powodu wrogich ostrzałów. Ogółem w tym okresie pracownicy sektora energetycznego całkowicie lub częściowo przywrócili zasilanie mieszkańcom prawie 800 miejscowości.

W nocy z 24 na 25 października rosyjski dron zaatakował jedno z przedsiębiorstw wydobywających węgiel należących do DTEK Energo w obwodzie dniepropetrowskim. Dron uderzył w samochód ciężarowy, w którym znajdował się pracownik firmy Witalij Szczerbina. Mężczyzna zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Czytaj nas na