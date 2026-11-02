ДТЕК повернув світло 820 тисячам родин на Дніпропетровщині

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Станом на вечір 2 листопада енергетики відновили електропостачання для 820 тисяч родин у Дніпропетровській області після масованих російських атак.

У ДТЕК повідомили, що з 29 жовтня російські війська активно атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Лише за вихідні під ударом опинилися сім енергооб’єктів компанії, один із них атакували двічі поспіль.

Наразі більшість населених пунктів області вже зі світлом. Водночас у Павлоградському районі продовжують діяти екстрені відключення.

Джерело: ДТЕК

У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання, зокрема на двох об’єктах ДТЕК «Дніпровські електромережі».

З 19 по 25 жовтня фахівці компанії ДТЕК повернули електропостачання для понад 1,2 мільйона родин у Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через ворожі обстріли. Загалом за цей період енергетики повністю або частково відновили живлення жителям майже 800 населених пунктів.

У ніч проти 25 жовтня російський безпілотник атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Дрон влучив у вантажний автомобіль, у якому перебував працівник компанії Віталій Щербина. Чоловік загинув під час виконання службових обов’язків.

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