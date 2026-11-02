Энергетическая компания TotalEnergies в ежегодном прогнозе ожидает, что спрос на нефтепродукты достигнет пика между 2035 и 2040 годами, после чего начнет постепенно снижаться. Об этом сообщает OilPrice.

В компании прогнозируют, что на протяжении 2030-х годов спрос на нефтепродукты будет оставаться примерно на одном уровне. Главный директор по устойчивому развитию TotalEnergies Орельен Амель отметил, что спад может быть более быстрым при дальнейшем росте продаж электромобилей.

Пересмотр предыдущего прогноза

В ноябре 2025 года TotalEnergies ожидала, что при текущих тенденциях спрос на нефть вырастет почти на 5% — до 108 млн баррелей в сутки к 2040 году, а к 2050 году снизится до 98 млн баррелей в сутки. Тогда компания ссылалась, в частности, на частичное сворачивание «зеленых» субсидий в США, новые разрешения для проектов по сжиженному природному газу, запуск угольных электростанций в Азии и более медленный рост продаж электромобилей.

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Еще годом ранее TotalEnergies прогнозировала, что спрос на нефть достигнет максимума после 2030 года.

Электромобили и биотопливо

В новом отчете компания указывает, что энергетический кризис, связанный с войной США и Израиля с Ираном, может ускорить энергетический переход. TotalEnergies обратила внимание на рост продаж электромобилей в Азии, Латинской Америке и Европе, а также на более высокие требования к добавлению биотоплива.

Согласно приведенным в материале оценкам Международного энергетического агентства, в 2026 году в мире могут продать около 23 млн электромобилей — почти 30% всех новых автомобилей. В первом квартале продажи таких машин выросли примерно на 30% в Европе, на 80% в Азиатско-Тихоокеанском регионе без Китая и на 75% в Латинской Америке. Доля автомобилей только с бензиновыми двигателями в мировых продажах новых автомобилей в первом полугодии впервые опустилась ниже 50% — до 49%.

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