Турция выдала навигационное предупреждение NAVTEX относительно запланированных исследований морского дна в водах между ее южным побережьем и Кипром. Работы будут проводиться перед запланированным строительством газопровода на остров, а предупреждение будет действовать с понедельника по 31 декабря.

Как сообщает Cyprus Mail, исследования должны проводить четыре судна: Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer и Kirici. Турецкие власти призвали моряков, которые будут проходить через район работ, держаться на безопасном расстоянии от этих судов.

Параметры запланированного газопровода

Турецкие и турецко-кипрские власти подписали меморандум о строительстве газопровода 10 июля. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз тогда заявил, что этот шаг станет историческим поворотным моментом в сотрудничестве двух сторон в энергетической сфере.

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По словам Байрактара, газопровод должен пройти от Анамура в турецкой провинции Мерсин до электростанции Teknecik возле Кирении. Проект предусматривает две параллельные трубы диаметром по 56 сантиметров. Это, по его словам, позволит транспортировать природный газ в обоих направлениях — из Турции на Кипр и с Кипра в Турцию. Общая длина трубопроводов составит 101 километр, из которых 97 километров пройдут под водами Левантийского моря.

Критика со стороны Кипра и ЕС

Постоянный представитель Республики Кипр при ООН Мария Майкл в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу выразила протест против соглашения. Она заявила, что меморандум нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по Кипру, а также не имеет юридической силы.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в июле призвала Анкару уважать суверенитет и суверенные права всех государств-членов Европейского союза. Йылмаз в ответ заявил, что критика, в том числе со стороны греко-кипрской стороны, лишь подтверждает правильность действий Турции.

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