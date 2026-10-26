Из-за российских обстрелов отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях Украины

По состоянию на утро 26 октября в Украине из-за российских обстрелов остались без электроснабжения потребители в шести областях. По данным «Укрэнерго», в некоторых регионах также действуют графики отключения света в два этапа.

«За прошедшие сутки враг продолжил наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. В результате к утру возникли новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

Энергетики приступили к восстановительным работам везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Из-за последствий российских атак в некоторых областях до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до 2 очередей.

Источник: Укрэнерго

Напомним, Россия повредила энергообъект в Хмельницкой области, наблюдается отключение электроэнергии.

Часть Сумской области также была обесточена из-за атак РФ.

25 октября в трех районах Киева пропало электричество из-за аварии.

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