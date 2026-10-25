У трьох районах Києва зникло світло через аварію

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, однак коли саме повернуть світло, поки невідомо.

У Києві вранці виникли перебої з електропостачанням. Через аварію в мережі без світла залишилася частина мешканців одразу трьох районів міста. За інформацією енергетиків, електрики немає на окремих ділянках Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів. Фахівці вже працюють над усуненням несправності. Їхнє завдання — якнайшвидше відновити подачу електроенергії та повернути світло в оселі й інші будівлі, які залишилися без живлення.

У ДТЕК подякували киянам за терпіння та розуміння. Водночас енергетики поки не повідомили, що саме спричинило аварію. Також компанія не назвала орієнтовного часу відновлення електропостачання. Отже, наразі мешканцям знеструмлених частин міста залишається чекати на завершення ремонтних робіт. Інформацію про відновлення світла енергетики можуть уточнити додатково. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

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