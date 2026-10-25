В трёх районах Киева отключилось электричество из-за аварии

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, однако когда именно вернется свет, пока неизвестно.

В Киеве утром возникли перебои с электроснабжением. Из-за аварии в сети без света осталась часть жителей сразу трех районов города. По информации энергетиков, электричества нет на отдельных участках Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов. Специалисты уже работают над устранением неисправности. Их задача — как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и вернуть свет в дома и другие здания, оставшиеся без питания.

В ДТЭК поблагодарили киевлян за терпение и понимание. В то же время энергетики пока не сообщили, что именно стало причиной аварии. Также компания не назвала ориентировочное время восстановления электроснабжения. Таким образом, пока жителям обесточенных районов города остается ждать завершения ремонтных работ. Информацию о восстановлении света энергетики могут уточнить дополнительно. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

В Киеве днем раздались взрывы на фоне атаки российских войск реактивными беспилотниками. Воздушные силы предупредили о движении скоростных дронов в направлении столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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