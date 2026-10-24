Росія атакувала Київ реактивними дронами, пролунали вибухи

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У Києві вдень пролунали вибухи на тлі атаки російських військ реактивними безпілотниками. Повітряні сили попередили про рух швидкісних дронів у напрямку столиці.

О 14:42 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що до міста наближаються реактивні безпілотники.

Близько 15:00 у столиці пролунали вибухи.

О 15:04 військові попередили про нові швидкісні дрони, які рухалися в напрямку Києва з півночі.

Згодом, о 15:12, моніторингові канали уточнили, що п’ять реактивних безпілотників рухаються на Київ та його околиці.

Станом на момент оприлюднення повідомлення офіційної інформації про постраждалих або руйнування внаслідок атаки не було.

Під час повітряної тривоги киянам слід залишатися в укриттях і дотримуватися вказівок сил безпеки.

У місті Лозова Харківської області внаслідок ракетної атаки російських військ загинув чоловік. Ще двоє людей дістали поранення.

Росіяни вдарили по Харківщині постраждали шестеро.

У Лозовій на Харківщині зросла кількість загиблих через російський удар по ринку.

Нагадаємо, що Росія вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині, є загиблі та постраждалі.

22 жовтня російські окупаційні війська атакували місцевий ринок у Лозовій Харківської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 17 цивільних дістали поранення.

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

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