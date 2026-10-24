Через загрозу БпЛА п'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала 37 хвилин
У Києві п’ята за добу повітряна тривога тривала 37 хвилин. Її оголосили о 18:54 після попередження Повітряних сил про реактивний безпілотник, який рухався з півночі в напрямку столиці.
У місті запровадили жовтий рівень небезпеки. Відбій повітряної тривоги пролунав о 19:31, після чого мешканці могли залишити укриття.
Як тепер працюють тривоги у Києві
У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.
Жовтий рівень – дронова небезпека
Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.
Червоний рівень – посилена повітряна загроза
Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.
Що робити під час повітряної тривоги
Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».
Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог:
Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.
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