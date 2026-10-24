Из-за угрозы со стороны БПЛА пятая за сутки воздушная тревога в Киеве длилась 37 минут

В Киеве пятая за сутки воздушная тревога длилась 37 минут. Её объявили в 18:54 после предупреждения Военно-воздушных сил о реактивном беспилотнике, который двигался с севера в направлении столицы.

В городе ввели желтый уровень опасности. Отбой воздушной тревоги прозвучал в 19:31, после чего жители могли покинуть укрытия.

Как теперь работают тревоги в Киеве

В Киеве изменился порядок оповещения о воздушных угрозах. С 6 сентября 2026 года в столице заработала система дифференцированного оповещения: вместо одного универсального сигнала жители могут получать сообщения о конкретном типе опасности — дронной, массированной дронной, ракетной или ракетно-дронной.

Жёлтый уровень — дронная опасность

Объявляется, когда для столицы фиксируется угроза применения беспилотников. Сигнал предупреждает о дроновой опасности и рекомендует жителям перейти в укрытие.

Красный уровень — усиленная воздушная угроза

Предполагает массированную дронную, ракетную или ракетно-дронную угрозу. Такой сигнал означает высший уровень опасности и требует пребывания в укрытии до официального отбоя.

Что делать во время воздушной тревоги

После объявления сигнала воздушной тревоги необходимо как можно быстрее пройти в укрытие. Если добраться до него невозможно, следует перейти в помещение без окон и воспользоваться правилом «двух стен».

Не следует оставаться у окон, на открытой местности или в автомобиле. Выходить из укрытия рекомендуется только после официального сообщения об отмене воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог:

Следить за текущей ситуацией и сигналами воздушной тревоги можно на официальной карте воздушных тревог Украины.









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