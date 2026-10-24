W Kijowie piąty w ciągu doby alarm powietrzny trwał 37 minut. Ogłoszono go o godz. 18:54 po ostrzeżeniu Sił Powietrznych o bezzałogowym statku powietrznym z silnikiem odrzutowym, który przemieszczał się z północy w kierunku stolicy.

W mieście ogłoszono żółty poziom zagrożenia. Sygnał zakończenia alarmu powietrznego rozległ się o godz. 19:31, po czym mieszkańcy mogli opuścić schronienia.

Jak obecnie działają alarmy w Kijowie

W Kijowie zmieniła się procedura ostrzegania o zagrożeniach powietrznych. Od 6 września 2026 r. w stolicy działa system zróżnicowanego ostrzegania: zamiast jednego uniwersalnego sygnału mieszkańcy mogą otrzymywać powiadomienia o konkretnym rodzaju zagrożenia – dronowym, masowym ataku dronów, rakietowym lub rakietowo-dronowym.

Poziom żółty – zagrożenie dronowe

Ogłaszany jest, gdy w stolicy odnotowuje się zagrożenie użyciem dronów. Sygnał ostrzega przed zagrożeniem dronowym i zaleca mieszkańcom udanie się do schronu.

Poziom czerwony – wzmożone zagrożenie z powietrza

Oznacza masowy atak dronów, rakietowy lub rakietowo-dronowy. Taki sygnał oznacza wyższy poziom zagrożenia i wymaga pozostania w schronie do czasu oficjalnego odwołania alarmu.

Co robić podczas alarmu powietrznego

Po ogłoszeniu sygnału alarmu powietrznego należy jak najszybciej udać się do schronu. Jeśli dotarcie do niego jest niemożliwe, należy przejść do pomieszczenia bez okien i zastosować zasadę „dwóch ścian”.

Nie należy pozostawać przy oknach, na otwartej przestrzeni ani w samochodzie. Wyjście ze schronu zaleca się dopiero po oficjalnym ogłoszeniu odwołania alarmu powietrznego.

Mapa alarmów powietrznych:

Aktualną sytuację i sygnały alarmu powietrznego można śledzić na oficjalnej mapie alarmów powietrznych Ukrainy.









W Kijowie ogłoszono ósmy alarm powietrzny w ciągu doby; zagrożenie trwało 6 minut.

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Uderzenie drona w obwodzie kijowskim spowodowało pożar w budynkach; uratowano dwie osoby.

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