由于无人机威胁，基辅当天第五次空袭警报持续了37分钟

基辅当天第五次空袭警报持续了37分钟。该警报于18:54发布，此前空军接到预警，称有一架喷气式无人机正从北方朝首都方向飞来。

全市已启动黄色警戒级别。19:31，空袭警报解除，居民随后可离开避难所。

基辅当前的警报机制

基辅的空中威胁预警机制已发生变化。 自2026年9月6日起，首都启用了差异化预警系统：取代单一的通用警报信号，居民将收到针对具体威胁类型的通知——无人机威胁、大规模无人机袭击、导弹袭击或导弹与无人机联合袭击。

黄色级别——无人机威胁

当首都地区被监测到无人机袭击威胁时，将发布该级别警报。该警报旨在警示无人机威胁，并建议居民前往避难所。

红色级别——加剧的空中威胁

预示着大规模无人机、导弹或导弹与无人机联合攻击的威胁。此类警报意味着危险等级更高，要求居民在官方解除警报前留在避难所内。

空袭警报期间应采取的措施

空袭警报响起后，必须尽快前往避难所。如果无法到达避难所，应进入无窗房间并遵循“两墙”原则。

切勿留在窗边、开阔地带或车内。建议仅在收到官方发布的空袭警报解除通知后，方可离开避难所。

空袭警报地图：

您可通过乌克兰官方空袭警报地图关注最新情况及空袭警报信号。









基辅当天发布了第八次空袭警报，危险持续了6分钟。

基辅一栋25层楼房的屋顶上坠落了无人机残骸。

基辅州一处住宅区遭无人机袭击引发火灾，两人获救。

此前，俄罗斯无人机残骸曾导致基辅一栋五层楼房起火。

在俄罗斯对基辅发动夜间袭击后，一所教育机构遭到击中。

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