俄罗斯用喷气式无人机袭击了基辅，现场传出爆炸声

在基辅，白天传出爆炸声，此前俄军曾发动喷气式无人机袭击。空军警告称，有高速无人机正朝首都方向飞来。

14时42分，基辅发布了空袭警报。空军通报称，有喷气式无人机正逼近该市。

约15:00，首都响起爆炸声。

15时04分，军方警告称又有新型高速无人机正从北方朝基辅方向飞来。

随后，在15:12，监测频道进一步确认，有五架喷气式无人机正向基辅及其周边地区飞来。

截至消息发布时，尚未有关于此次袭击造成人员伤亡或财产损失的官方信息。

空袭警报期间，基辅市民应留在避难所内，并遵守安全部队的指示。

在哈尔科夫州洛佐瓦市，一名男子因俄罗斯军队的导弹袭击丧生。另有两人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫州，造成6人受伤。

在哈尔科夫州的洛佐瓦市，因俄罗斯对市场的袭击，死亡人数有所增加。

此前，俄罗斯曾袭击了哈尔科夫州洛佐瓦市的一个市场，造成人员伤亡。

10月22日，俄罗斯占领军袭击了哈尔科夫州洛佐瓦市的一处当地市场。袭击造成两人死亡，另有17名平民受伤。

10月21日上午，一架俄罗斯无人机击中了位于哈尔科夫州“乌克兰国家石油天然气集团”天然气开采基础设施生产现场的一处设施。

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