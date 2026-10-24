Россия атаковала Киев реактивными дронами, раздались взрывы

В Киеве днем раздались взрывы на фоне атаки российских войск с использованием реактивных беспилотников. Военно-воздушные силы предупредили о движении скоростных дронов в направлении столицы.

В 14:42 в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что к городу приближаются реактивные беспилотники.

Около 15:00 в столице прогремели взрывы.

В 15:04 военные предупредили о новых скоростных дронах, которые двигались в направлении Киева с севера.

Впоследствии, в 15:12, мониторинговые каналы уточнили, что пять реактивных беспилотников движутся на Киев и его окрестности.

На момент публикации сообщения официальной информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки не поступало.

Во время воздушной тревоги киевлянам следует оставаться в укрытиях и следовать указаниям сил безопасности.

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В Лозовой в Харьковской области возросло число погибших в результате российского удара по рынку.

Напомним, что Россия нанесла удар по рынку в Лозовой в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.

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