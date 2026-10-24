Умерла журналистка и военный фельдшер Елена Шарговская

Скончалась военная парамедик и ветеран Елена «Джейн» Шарговская. В гражданской жизни она работала журналисткой и редактором.

«Светлая память, сестра. Спасибо, что была с нами. За каждую спасенную жизнь. За твой выбор стать госпитальеркой», — говорится в сообщении.

Военный путь Елены начался в 2015 году с Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, впоследствии она присоединилась к «Госпитальерам».

«Освоив тактическую медицину, Джейн выезжала за ранеными на самые горячие участки передовой и вырывала жизни наших бойцов из лап смерти по дороге к стабпунктам», — отметили в медицинском батальоне.

В сентябре 2022 года Шарговская была мобилизована в Международный легион ВСУ, где, в частности, проводила обучение по тактической медицине. Параллельно она продолжала ротации в батальоне «Госпитальеры».

Об этом сообщает медицинский добровольческий батальон «Госпитальеры».

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