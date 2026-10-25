В Харьковской области в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок

В Харьковской области автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погибли 36-летняя водительница легковушки и её 41-летний пассажир. Девятилетний мальчик, который также находился в машине, получил травмы и был доставлен в больницу.

Авария произошла на автодороге Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта. По предварительным данным полиции, водительница Mitsubishi выезжала со второстепенной дороги на перекресток с главной. Она не выполнила требования дорожных знаков и не пропустила грузовик MAN. Из-за этого автомобили столкнулись.

В результате удара водительница легковушки и её пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Оба погибли на месте аварии. Девятилетний мальчик, находившийся в Mitsubishi, получил телесные повреждения. Ребёнка доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Она касается нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если это привело к гибели нескольких человек.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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