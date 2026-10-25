На Харківщині в ДТП загинули двоє людей, постраждала дитина

У Харківській області автомобіль Mitsubishi зіткнувся з вантажівкою MAN. Унаслідок аварії загинули 36-річна водійка легковика та її 41-річний пасажир. Дев’ятирічного хлопчика, який також перебував у машині, травмували та доправили до лікарні.

Аварія сталася на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. За попередніми даними поліції, водійка Mitsubishi виїжджала з другорядної дороги на перехрестя з основною. Вона не виконала вимоги дорожніх знаків і не пропустила вантажівку MAN. Через це автомобілі зіткнулися.

Унаслідок удару водійка легковика та її пасажир дістали травми, несумісні з життям. Обоє загинули на місці аварії. Дев’ятирічний хлопчик, який перебував у Mitsubishi, зазнав тілесних ушкоджень. Дитину доправили до медичного закладу. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо це призвело до загибелі кількох людей.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.

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