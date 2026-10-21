На фронті загинув український блогер Кирило Акуратний

Про загибель Кирила Солошенка повідомив його друг Богдан в Instagram. За його словами, трагедія сталася 15 жовтня під час виконання бойового завдання. Як розповів товариш військового, Кирило прикрив собою побратима від прямого удару російського FPV-дрона. Йому було 35 років.

Богдан присвятив загиблому другові емоційний допис. Він зізнався, що досі не може повірити в його смерть і не уявляє, як житиме без нього. «Спочивай з миром, друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так… Ти мав прожити до глибокої старості й бути офігенним дідом із татуюваннями та крутими історіями для онуків», — написав Богдан.

Він також подякував Кирилу за дружбу, спільні спогади та захист України. За словами чоловіка, вони разом проводили свята, дні народження та інші важливі моменти життя. «Дякую тобі за все, я неймовірно радий, що мав честь тебе знати особисто. Радий, що ми проводили всі найцінніші моменти разом, усі свята, дні народження, Різдво і Новий рік, навіть День закоханих — і того дня ти теж був із нами. Вибач, раптом, якщо щось було не так. Мені тебе дуже не вистачає», — поділився друг загиблого.

Наприкінці допису Богдан назвав Кирила рок-зіркою, душею компанії, чудовою людиною та вірним сином своєї Батьківщини. «Світла пам’ять тобі, герою. Солошенко Кирило Павлович. 5.08.1991–15.10.2026», — написав він.

Чим запам’ятався Кирило Акуратний

Кирило Солошенко став відомим завдяки українському YouTube. Найбільшу популярність він здобув у 2014–2016 роках, коли створював власний контент і долучався до спільних проєктів з іншими популярними інтернет-авторами. У мережі його знали під псевдонімом Кирило Акуратний. Він був частиною української блогерської спільноти, яка активно розвивалася в той період.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Кирило долучився до захисту України. Згодом він продовжив службу у війську. Звістка про його загибель викликала біль у близьких і друзів, які згадують Кирила не лише як блогера, а передусім як людину, з якою їх пов’язували роки дружби та спільні переживання. Світла пам’ять захиснику України. Трагічну новину розповів його друг Богдан в Instagram.

На фронті загинув відеооператор із Полтави Василь Величко. Він працював на місцевих телеканалах ІРТ та «Місто Плюс», а згодом долучився до лав Збройних сил України. Про загибель захисника 16 жовтня повідомила його дружина.

У боях за незалежність України з російськими терористичними військами загинув колишній півзахисник національної збірної та київського «Динамо» Роман Максимюк. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи після року пошуків і сподівань на повернення.