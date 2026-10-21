На фронте погиб украинский блогер Кирилл Акуратный

О гибели Кирилла Солошенко сообщил его друг Богдан в Instagram. По его словам, трагедия произошла 15 октября во время выполнения боевого задания. Как рассказал товарищ военного, Кирилл прикрыл собой побратима от прямого удара российского FPV-дрона. Ему было 35 лет.

Богдан посвятил погибшему другу эмоциональный пост. Он признался, что до сих пор не может поверить в его смерть и не представляет, как будет жить без него. «Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Акуратный! Как же так… Ты должен был дожить до глубокой старости и стать офигенным дедушкой с татуировками и крутыми историями для внуков», — написал Богдан.

Он также поблагодарил Кирилла за дружбу, общие воспоминания и защиту Украины. По словам мужчины, они вместе отмечали праздники, дни рождения и другие важные моменты жизни. «Спасибо тебе за все, я невероятно рад, что имел честь знать тебя лично. Рад, что мы проводили все самые ценные моменты вместе: все праздники, дни рождения, Рождество и Новый год, даже День влюбленных — и в тот день ты тоже был с нами. Извини, если вдруг что-то было не так. Мне тебя очень не хватает», — поделился друг погибшего.

В конце поста Богдан назвал Кирилла рок-звездой, душой компании, замечательным человеком и верным сыном своей Родины. «Светлая память тебе, герой. Солошенко Кирилл Павлович. 5.08.1991–15.10.2026», — написал он.

Чем запомнился Кирилл Акуратный

Кирилл Солошенко стал известен благодаря украинскому YouTube. Наибольшую популярность он приобрел в 2014–2016 годах, когда создавал собственный контент и участвовал в совместных проектах с другими популярными интернет-авторами. В сети его знали под псевдонимом Кирилл Аккуратный. Он был частью украинского блогерского сообщества, которое активно развивалось в тот период.

В начале полномасштабного вторжения России Кирилл присоединился к защите Украины. Впоследствии он продолжил службу в армии. Известие о его гибели вызвало боль у близких и друзей, которые вспоминают Кирилла не только как блогера, но прежде всего как человека, с которым их связывали годы дружбы и общие переживания. Светлая память защитнику Украины. О трагической новости рассказал его друг Богдан в Instagram.

На фронте погиб видеооператор из Полтавы Василий Величко. Он работал на местных телеканалах ИРТ и «Мисто Плюс», а впоследствии вступил в ряды Вооружённых сил Украины. О гибели защитника 16 октября сообщила его жена.

В боях за независимость Украины с российскими террористическими войсками погиб бывший полузащитник национальной сборной и киевского «Динамо» Роман Максимюк. Его гибель подтвердили по результатам ДНК-экспертизы после года поисков и надежд на возвращение.