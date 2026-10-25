Харьков, Запорожье, Винница и Полтава — под ударами оказались магазины «Эпицентр»

Менее чем за сутки объекты сети торговых центров «Эпицентр» подверглись нападениям в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В самой сети ситуацию назвали «тотальным уничтожением сети».

Сразу в четырёх украинских городах менее чем за сутки подверглись атакам объекты сети торговых центров «Эпицентр». Речь идёт о Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщила руководительница департамента по связям с общественностью компании Юлия Чудновец в Facebook. «Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова менее чем за сутки», — написала она.

В компании также опубликовали отдельное сообщение о ситуации. Там последствия атак описали словами «тотальное уничтожение сети». В то же время в этих сообщениях не уточнили, какие именно объекты пострадали в каждом из городов, насколько масштабны разрушения и есть ли пострадавшие среди сотрудников и посетителей.

Ранее стало известно о российском ударе по торговому комплексу в Полтаве. По сообщению начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, беспилотник попал в здание, после чего возник пожар. Предварительно, травмы получила 52-летняя женщина. Информацию о последствиях атак на объекты сети в других городах в приведенном сообщении компании не уточнили.

В Полтаве российский беспилотник попал в здание торгового комплекса. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Информацию о последствиях удара в настоящее время уточняют.

В ночь на 22 октября 2026 года в результате российского баллистического удара по Киеву был уничтожен гипермаркет «Эпицентр» на Почайной в Оболонском районе столицы. Также сообщается о пожарах на соседних торговых и почтовых объектах.

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