Москвичам на три дня отключат мобильный интернет из-за Путина

С 27 по 29 октября российские власти ограничат доступ к мобильному интернету в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В Министерстве цифрового развития РФ объяснили эти меры обеспечением безопасности во время проведения «Форума стран-экспортеров газа» (ФСЭГ) и саммита «Россия — Африка», на котором будет присутствовать Путин.

Согласно сообщению, 27 и 28 октября мобильный интернет будет отключен с 11:30 по местному времени в течение дня, а 29 октября — с 09:30. В этот период доступными останутся только ресурсы из так называемого «белого списка», а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi. Ограничения вводятся на фоне активизации атак беспилотников на Московский регион, в частности после массированного налета 23 октября, который привел к эвакуации из небоскреба «IQ-квартал» в «Москва-Сити» и парализовал работу столичных аэропортов.

Источник: The Moscow Times.

В Санкт-Петербурге ранее произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Отключение совпало с прибытием Путина в Петербург, где он должен встретиться с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом и провести рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильный интернет во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где также находился Путин, были введены для предотвращения угроз безопасности. Речь идет об угрозах со стороны Украины.

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