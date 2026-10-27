Россия переселяет своих граждан на оккупированные территории и вытесняет украинцев — ГУР

Россия продолжает проводить политику изменения состава населения на временно оккупированных территориях Украины. По данным Главного управления разведки, оккупационные власти создают невыносимые условия для местных жителей, вынуждают украинцев покидать свои дома и в то же время поощряют переезд граждан РФ на захваченные территории.

По оценкам разведки, на левобережье Херсонской области численность населения сократилась до 10–20 % от уровня, который был до полномасштабного вторжения.

По данным разведки, в оккупированных районах Херсонской области украинцев нередко незаконно лишают жилья и другой частной собственности. Если до полномасштабного вторжения на левом берегу Херсонщины проживало около полумиллиона человек, то сейчас, по приблизительным оценкам, там осталось лишь 10–20 % от довоенного числа населения.

В то же время Москва целенаправленно завозит на оккупированные территории россиян. Для этого, в частности, используются программы трудоустройства «Земский учитель», «Земский фельдшер», «Земский доктор», «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

Как отмечает ГУР, российские власти поощряют работников образования, медицины и культуры переезжать на оккупированные украинские территории единовременными выплатами, повышенными окладами и другими льготами. Минимальный срок контракта составляет пять лет.

По данным разведки, российским учителям и врачам, согласным работать на ВОТ, обещают по 2 млн рублей, а младшему медицинскому персоналу — по 1 млн рублей.

ГУР сообщает, что за время действия этих программ на оккупированные территории Украины уже завезли сотни российских учителей и врачей. Они прибывали, в частности, из Краснодарского, Хабаровского, Ставропольского и Пермского краёв, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Ростовской, Магаданской, Саратовской, Курской, Оренбургской, Кировской и Ленинградской областей, а также из ряда российских республик и городов.

Разведка считает, что привлечение российских медиков на оккупированные территории необходимо прежде всего для обслуживания российских военных, а работников образования используют для навязывания украинским детям российской идентичности.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На оккупированных территориях Украины растут бандитизм и насилие, — ГУР.

Ранее на временно оккупированных территориях Украины началось голосование на так называемых выборах в Госдуму России, которые Украина не признает. Российская пропаганда параллельно распространяет сюжеты о якобы большом интересе людей к избирательным участкам и пытается создать картинку «массовой поддержки» РФ.

Россия не справляется с водным кризисом на временно оккупированных территориях Украины. Оккупационные администрации не успевают ремонтировать системы водоснабжения, из-за чего местные жители могут остаться без стабильной подачи воды уже зимой.

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