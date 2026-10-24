На окупованих територіях України зростають бандитизм і насильство, — ГУР

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На тимчасово окупованих територіях України погіршується безпекова та соціально-економічна ситуація. Там поширюються незаконний обіг зброї, бандитизм і насильство, а рівень життя місцевого населення продовжує знижуватися. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, навіть у закритих звітах російська влада визнає ризики для контролю над захопленими регіонами.

Серед основних проблем тимчасово окупованих територій у Москві називають незаконний обіг зброї та вибухових речовин, а також зловживання алкоголем серед російських військових.

За наведеними оцінками, ці чинники призводять до вуличних сутичок і масових бійок. Крім того, зростає кількість кіберзлочинів.

Ситуацію ускладнює і розкрадання коштів, які окупаційні адміністрації отримують із так званих бюджетів. Це послаблює управління захопленими регіонами та поглиблює наявні проблеми.

Додатковим чинником нестабільності стає скорочення фінансування окупаційних адміністрацій на тлі економічних труднощів у Росії.

Населення тимчасово окупованих територій змушене жити в умовах жорсткого контррозвідувального режиму. Люди стикаються з постійною загрозою насильства з боку російських військових і репресіями з боку силових структур.

Поєднання беззаконня, тиску та загрози фізичної розправи посилює негативне ставлення місцевих жителів до окупаційної влади.

Паралельно на захоплених територіях погіршуються соціально-економічні умови. Серед основних проблем — брак робочих місць, злидні, руйнування інфраструктури та нестача продовольства, медикаментів, пального й товарів першої необхідності.

Сукупність безпекових і економічних проблем посилює відтік населення з тимчасово окупованих територій та поглиблює кризу, з якою стикаються місцеві жителі, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє ГУР МО.

Раніше на тимчасово окупованих територіях України стартувало голосування на так званих виборах до Держдуми Росії, які Україна не визнає. Російська пропаганда паралельно поширює сюжети про нібито великий інтерес людей до дільниць та намагається створити картинку «масової підтримки» РФ.

Росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційні адміністрації не встигають ремонтувати системи водопостачання, через що місцеві жителі можуть залишитися без стабільної подачі води вже взимку.

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