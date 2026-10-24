在乌克兰被临时占领的领土上，安全及社会经济形势正在恶化。该地区非法武器流通、匪帮活动和暴力行为日益猖獗，当地居民的生活水平持续下降。 据乌克兰国防部情报总局消息，即便在机密报告中，俄罗斯当局也承认其在控制被占领地区方面面临风险。

莫斯科方面指出，临时被占领土的主要问题包括武器和爆炸物的非法流通，以及俄罗斯军人的酗酒现象。

据评估，这些因素导致了街头冲突和大规模斗殴。此外，网络犯罪数量也在增加。

占领当局从所谓“预算”中挪用资金的行为进一步加剧了局势的复杂性。这削弱了对被占领地区的管控能力，并加剧了现有问题。

随着俄罗斯经济困境的加剧，占领当局资金的削减也成为导致局势不稳定的另一因素。

临时被占领土上的居民被迫在严苛的反间谍体制下生活。人们面临着来自俄罗斯军方的持续暴力威胁以及来自安全机构的镇压。

无政府状态、压力与人身威胁的交织，加剧了当地居民对占领当局的负面态度。

与此同时，被占领土的社会经济状况正在恶化。主要问题包括就业机会匮乏、贫困、基础设施遭到破坏，以及食品、药品、燃料和生活必需品短缺。

乌克兰国防部情报总局表示，安全与经济问题的叠加加剧了人口从临时被占领土的外流，并加深了当地居民面临的危机。

乌克兰国防部情报总局报道了这一情况。

此前，在乌克兰临时被占领土上，针对所谓俄罗斯国家杜马选举的投票已经开始，乌克兰不承认此次选举。 与此同时，俄罗斯宣传机器大肆散布所谓民众对投票站兴趣浓厚的报道，企图营造出“民众大规模支持”俄罗斯联邦的假象。

俄罗斯无法应对乌克兰临时被占领土上的水危机。占领当局来不及维修供水系统，因此当地居民可能在冬季就面临无法稳定供水的情况。

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