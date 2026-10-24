Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy pogarsza się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa oraz sytuacja społeczno-gospodarcza. Rozprzestrzenia się tam nielegalny obrót bronią, bandytyzm i przemoc, a poziom życia lokalnej ludności wciąż spada. Według informacji Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy nawet w niejawnych raportach władze rosyjskie przyznają, że istnieje ryzyko utraty kontroli nad zajętych regionami.

Wśród głównych problemów tymczasowo okupowanych terytoriów Moskwa wymienia nielegalny obrót bronią i materiałami wybuchowymi, a także nadużywanie alkoholu wśród rosyjskich żołnierzy.

Według przedstawionych szacunków czynniki te prowadzą do starć ulicznych i masowych bójek. Ponadto rośnie liczba cyberprzestępstw.

Sytuację komplikuje również sprzeniewierzenie środków, które administracje okupacyjne otrzymują z tak zwanych budżetów. Osłabia to zarządzanie zajętych regionami i pogłębia istniejące problemy.

Dodatkowym czynnikiem niestabilności staje się ograniczenie finansowania administracji okupacyjnych w obliczu trudności gospodarczych w Rosji.

Mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów zmuszeni są żyć w warunkach surowego reżimu kontrwywiadowczego. Ludzie borykają się z ciągłym zagrożeniem przemocą ze strony rosyjskich żołnierzy oraz represjami ze strony sił bezpieczeństwa.

Połączenie bezprawia, presji i groźby przemocy fizycznej pogłębia negatywny stosunek lokalnej ludności do władz okupacyjnych.

Równolegle na zajętych terytoriach pogarszają się warunki społeczno-gospodarcze. Do głównych problemów należą: brak miejsc pracy, ubóstwo, zniszczenie infrastruktury oraz niedobór żywności, leków, paliwa i artykułów pierwszej potrzeby.

Połączenie problemów związanych z bezpieczeństwem i gospodarką nasila odpływ ludności z tymczasowo okupowanych terytoriów oraz pogłębia kryzys, z którym borykają się lokalni mieszkańcy – informuje Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Informację tę przekazuje Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony.

Wcześniej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rozpoczęło się głosowanie w tak zwanych wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, których Ukraina nie uznaje. Rosyjska propaganda równolegle rozpowszechnia informacje o rzekomo dużym zainteresowaniu ludzi lokalami wyborczymi i próbuje stworzyć obraz „masowego poparcia” dla Federacji Rosyjskiej.

Rosja nie radzi sobie z kryzysem wodnym na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Administracje okupacyjne nie nadążają z naprawą systemów zaopatrzenia w wodę, przez co lokalni mieszkańcy mogą już zimą pozostać bez stabilnego dopływu wody.

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