На временно оккупированных территориях Украины ухудшается ситуация с безопасностью и социально-экономическая обстановка. Там распространяются незаконный оборот оружия, бандитизм и насилие, а уровень жизни местного населения продолжает снижаться. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, даже в закрытых отчетах российские власти признают риски для контроля над захваченными регионами.

Среди основных проблем временно оккупированных территорий в Москве называют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а также злоупотребление алкоголем среди российских военных.

По приведенным оценкам, эти факторы приводят к уличным столкновениям и массовым дракам. Кроме того, растет количество киберпреступлений.

Ситуацию осложняет и хищение средств, которые оккупационные администрации получают из так называемых бюджетов. Это ослабляет управление захваченными регионами и усугубляет существующие проблемы.

Дополнительным фактором нестабильности становится сокращение финансирования оккупационных администраций на фоне экономических трудностей в России.

Население временно оккупированных территорий вынуждено жить в условиях жесткого контрразведывательного режима. Люди сталкиваются с постоянной угрозой насилия со стороны российских военных и репрессиями со стороны силовых структур.

Сочетание беззакония, давления и угрозы физической расправы усиливает негативное отношение местных жителей к оккупационным властям.

Параллельно на захваченных территориях ухудшаются социально-экономические условия. Среди основных проблем — нехватка рабочих мест, нищета, разрушение инфраструктуры и дефицит продовольствия, медикаментов, топлива и товаров первой необходимости.

Совокупность проблем в сфере безопасности и экономики усиливает отток населения с временно оккупированных территорий и усугубляет кризис, с которым сталкиваются местные жители, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает ГУР МО.

Ранее на временно оккупированных территориях Украины началось голосование на так называемых выборах в Госдуму России, которые Украина не признает. Российская пропаганда параллельно распространяет сюжеты о якобы большом интересе людей к избирательным участкам и пытается создать картинку «массовой поддержки» РФ.

Россия не справляется с водным кризисом на временно оккупированных территориях Украины. Оккупационные администрации не успевают ремонтировать системы водоснабжения, из-за чего местные жители могут остаться без стабильной подачи воды уже зимой.

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