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Российские войска атаковали учебное заведение в Черниговской области с помощью FPV-дронов

UA NEWS 27 Октября 2026 13:52
Российские войска атаковали учебное заведение в Черниговской области с помощью FPV-дронов

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов, пролетевших по оптоволокну, по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

 

Об этом начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил в Facebook.

«Сегодня, 27 октября, около 09:45, в селе Чайкино зафиксирован вражеский обстрел с применением FPV-дронов на оптоволокне. В результате атаки произошло попадание на территории Чайкинского учебно-воспитательного комплекса», — написал он.

Отмечается, что дополнительные сведения о пострадавших уточняются.

Источник: Александр Селиверстов

Напомним, в Хмельницкой области российская атака нанесла серьезный ущерб электрооборудованию.

В Харьковской области в результате российских ударов погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

Также Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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