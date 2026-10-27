Российские войска атаковали учебное заведение в Черниговской области с помощью FPV-дронов
В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов, пролетевших по оптоволокну, по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.
Об этом начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов сообщил в Facebook.
«Сегодня, 27 октября, около 09:45, в селе Чайкино зафиксирован вражеский обстрел с применением FPV-дронов на оптоволокне. В результате атаки произошло попадание на территории Чайкинского учебно-воспитательного комплекса», — написал он.
Отмечается, что дополнительные сведения о пострадавших уточняются.
Источник: Александр Селиверстов
Напомним, в Хмельницкой области российская атака нанесла серьезный ущерб электрооборудованию.
В Харьковской области в результате российских ударов погибли три человека, ещё восемь получили ранения.
Также Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.