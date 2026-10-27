Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове, среди пострадавших — ребенок

Вечером 27 октября российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Основянском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали два человека, среди них — 4-летний мальчик. Также в доме оставались заблокированные люди, а обстоятельства и последствия атаки уточнялись.

Около 22:40 он написал, что российские войска нанесли удар по Основянскому району города. На тот момент информацию о последствиях еще собирали. Впоследствии стало известно, что удар пришелся по многоквартирному жилому дому. По словам Терехова, внутри могли оставаться заблокированные люди. «По имеющейся информации, в нем находятся заблокированные люди», — сообщил мэр.

После удара также поступила информация о пострадавших. Правоохранители и соответствующие службы должны были установить масштабы разрушений и выяснить, нужна ли помощь другим жильцам дома.

Среди пострадавших — 4-летний мальчик

В 23:09 начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил информацию о пострадавших. По его данным, в результате российского удара в Основянском районе пострадали два человека. Среди них — 4-летний ребенок. На момент публикации сообщения подробности о состоянии пострадавших не приводились. Информация о людях, которые могли оставаться заблокированными в доме, также требовала уточнения.

Харьков продолжает подвергаться российским атакам. Последствия этого удара и окончательное число пострадавших должны были установить после обследования места попадания. Об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Днём 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Зафиксировано попадание в складское здание, трое человек пострадали.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и ещё 12 населённых пунктов области. В результате вражеских атак погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

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