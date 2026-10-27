В России могут вырасти цены на товары маркетплейса Wildberries из-за перестройки логистической системы после ударов беспилотников по крупным складским объектам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отраслевых экспертов.

После потери части складской инфраструктуры Wildberries начал менять систему хранения и доставки товаров. Компания развивает сеть партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров, а также объявила о запуске сервиса долгосрочной аренды складских помещений.

Согласно сообщению компании, владельцы складов площадью от 10 тысяч квадратных метров смогут передавать их Wildberries для использования в качестве сортировочных или логистических центров, в частности для хранения товаров.

По оценке основателя платформы «Меркатус» и продавца на маркетплейсах Лео Шевченко, перестройка логистики может привести к усложнению маршрутов доставки и увеличению сроков ожидания заказов. Дополнительные расходы на транспортировку и хранение, по его мнению, в конечном итоге могут быть переложены на покупателей за счет повышения цен.

Аналитики Data Insight оценили убытки Wildberries от потери складских объектов и инфраструктуры в диапазоне от 147 до 280 млрд рублей. В эту сумму не включены возможные потери продавцов, которые пользовались складскими мощностями компании.

Ранее сообщалось, что после проблем со складской инфраструктурой Wildberries уступил лидерство на российском рынке онлайн-торговли маркетплейсу Ozon.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

Российский маркетплейс Ozon объявил, что с 13 октября прекращает действие программа страхования «Ингостраха» для продавцов от массовых повреждений товаров и атак беспилотников.

Wildberries и Ozon препятствуют правительству России в повышении налогов на зарубежные покупки.

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