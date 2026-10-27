由于无人机袭击了大型仓储设施，俄罗斯的Wildberries电商平台商品价格可能上涨。据《商业日报》援引行业专家的话报道。

在部分仓储基础设施损毁后，Wildberries开始调整商品的仓储和配送体系。该公司正在拓展合作伙伴履约中心和收货点的网络，并宣布推出仓储空间长期租赁服务。

根据该公司公告，拥有面积在1万平方米及以上仓库的业主可将其交由Wildberries使用，作为分拣中心或物流中心，特别是用于商品存储。

据“Mercatus”平台创始人兼电商平台卖家列奥·舍甫琴科评估，物流体系的重组可能会导致配送路线变得更加复杂，并延长订单等待时间。 他认为，运输和仓储方面的额外成本最终可能会通过提价转嫁给消费者。

Data Insight的分析师估算，Wildberries因失去仓储设施和基础设施而造成的损失在1470亿至2800亿卢布之间。这一数额不包括曾使用该公司仓储能力的卖家的潜在损失。

此前有报道称，在遭遇仓储基础设施问题后，Wildberries已将俄罗斯电商市场的领头羊地位让给了Ozon电商平台。

10月18日夜间，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击发生后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯电商平台Ozon宣布，自10月13日起，Ingostrakh为卖家提供的针对商品大规模损毁及无人机袭击的保险计划将停止生效。

Wildberries和Ozon正阻碍俄罗斯政府提高跨境购物税。

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