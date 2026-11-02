10月31日，在顿涅茨克州，来自利沃夫州的23岁女军人迪安娜·戈鲁恩（代号“马雷纳”）因俄罗斯无人机袭击身亡。 她曾担任突击无人机航空系统连的高级战斗医护兵。

迪安娜于2003年出生于利沃夫州格尼兹迪奇村。她以合同制军人身份服役，担任打击型无人机连的高级战斗医护兵。

“迪安娜自觉地选择了一条艰难而充满危险的道路——挺身捍卫祖国。她没有袖手旁观，而是主动承担起保卫乌克兰的责任，与那些每天直面危险的战友并肩作战。 她将拯救乌克兰战士的生命、帮助战友以及为我国的自由与独立而战视为自己的使命。这一选择彰显了她的勇气、坚韧的意志和宽广的胸怀，”通报中写道。

她在顿涅茨克州因遭俄罗斯无人机击中而猝然离世。

戴安娜的一位战友在社交媒体Threads上写道，戴安娜充满抱负，拥有一颗真诚而明朗的灵魂。

“她的人生经历过不少磨难。但即便如此，她心中依然怀揣着希望与积极向上的态度，并真诚地与周围的人分享。 我会怀念我们那些关于生活哲理的谈话，以及你那疯狂的笑声，”这位军人补充道。

这一消息发布在格尼兹迪奇夫斯克联合社区的Facebook主页上。



乌克兰博主基里尔·阿库拉特尼在前线牺牲。

来自波尔塔瓦的摄像师瓦西里·维利奇科在前线牺牲。他曾供职于当地电视台IRT和“米斯托·普卢斯”，随后加入了乌克兰武装部队。10月16日，他的妻子通报了这位捍卫者牺牲的消息。

在乌克兰为独立而与俄罗斯恐怖主义军队作战的战斗中，前乌克兰国家队及基辅“迪纳摩”队中场球员罗曼·马克西姆尤克牺牲。 经过一年的搜寻和期盼他能平安归来，最终通过DNA鉴定结果证实了他的牺牲。

关注我们在