31 października w obwodzie donieckim w wyniku ataku rosyjskiego drona zginęła 23-letnia żołnierka z obwodu lwowskiego, Diana Horun, o pseudonimie „Marena”. Służyła jako starsza medyczka bojowa w kompanii uderzeniowych kompleksów bezzałogowych.

Diana urodziła się w 2003 roku we wsi Gnizdyczów w obwodzie lwowskim. Służyła w wojsku na podstawie umowy kontraktowej na stanowisku starszego medyka bojowego w kompanii uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych.

„Diana świadomie wybrała trudną, pełną niebezpieczeństw drogę – stanęła w obronie swojej ojczyzny. Nie pozostała bierna, lecz wzięła na siebie odpowiedzialność za obronę Ukrainy, by być blisko tych, którzy każdego dnia stawiają czoła niebezpieczeństwu. Jako swoje powołanie wybrała ratowanie życia ukraińskich żołnierzy, pomaganie towarzyszom broni oraz walkę o wolność i niepodległość naszego państwa. W tym wyborze ujawniła się jej odwaga, siła ducha i wielkie serce” – czytamy w komunikacie.

Jej życie zakończyło się w obwodzie donieckim w wyniku trafienia rosyjskim dronem.

Kolega z broni Diany napisał w serwisie społecznościowym Threads, że Diana była ambitna i miała szczerą, jasną duszę.

„W życiu przeszła przez sporo gówna. Mimo to w sercu zachowała zarówno nadzieję, jak i pozytywne nastawienie, i szczerze dzieliła się nimi z otoczeniem. Będę tęsknił za naszymi filozoficzno-życiowymi rozmowami i twoim szalonym śmiechem” – dodał żołnierz.

Informację tę opublikowano na stronie Gniezdczyckiej gminy na Facebooku.



Na froncie zginął ukraiński bloger Kyrylo Akuratnyj.

Na froncie zginął operator wideo z Połtawy Wasyl Wieliczko. Pracował w lokalnych stacjach telewizyjnych IRT i „Misto Plus”, a następnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. O śmierci obrońcy 16 października poinformowała jego żona.

W walkach o niepodległość Ukrainy z rosyjskimi siłami terrorystycznymi zginął były pomocnik reprezentacji narodowej i kijowskiego „Dynamo” Roman Maksymjuk. Jego śmierć potwierdzono na podstawie wyników badań DNA po roku poszukiwań i nadziei na powrót.

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