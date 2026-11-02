В Донецкой области погибла 23-летняя военный медик Диана Горун с позывным «Марена»

31 октября в Донецкой области в результате удара российского беспилотника погибла 23-летняя военнослужащая из Львовской области Диана Горун с позывным «Марена». Она служила старшим боевым медиком роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

Диана родилась в 2003 году в селе Гнездычев на Львовщине. Она проходила военную службу по контракту в должности старшего боевого медика роты ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Диана сознательно выбрала непростой, полный опасностей путь — встать на защиту родной Родины. Она не осталась в стороне, а взяла на себя ответственность защищать Украину, быть рядом с теми, кто ежедневно смотрит опасности в глаза. Своим призванием она избрала спасать жизни украинских воинов, помогать собратьям и бороться за свободу и независимость нашего государства. В этом выборе проявились ее мужество, сила духа и большое сердце», — говорится в сообщении.

Ее жизнь оборвалась в Донецкой области в результате попадания российского беспилотника.

Побратим Дианы написал в соцсети Threads, что Диана была амбициозной, с искренней светлой душой.

«Она прошла в жизни через некоторое дерьмо. Но, несмотря на это, сохраняла в сердце и надежду, и позитив, и искренне делилась ими с окружающими. Мне будет не хватать наших философско-житейских разговоров и твоего безумного смеха», — добавил военный.

Об этом сообщили на странице Гнездичевской ОТГ в Facebook.



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