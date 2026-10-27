W Rosji mogą wzrosnąć ceny towarów na platformie Wildberries w związku z przebudową systemu logistycznego po atakach dronów na duże obiekty magazynowe. Pisze o tym „Kommersant”, powołując się na ekspertów branżowych.

Po utracie części infrastruktury magazynowej Wildberries zaczęło zmieniać system przechowywania i dostaw towarów. Firma rozwija sieć partnerskich centrów realizacji zamówień i punktów przyjmowania towarów, a także ogłosiła uruchomienie usługi długoterminowego wynajmu powierzchni magazynowych.

Zgodnie z komunikatem firmy właściciele magazynów o powierzchni od 10 tysięcy metrów kwadratowych będą mogli przekazać je Wildberries do wykorzystania jako centra sortowania lub centra logistyczne, w szczególności do przechowywania towarów.

Według oceny założyciela platformy „Mercatus” i sprzedawcy na platformach handlowych, Leo Szewczenki, reorganizacja logistyki może doprowadzić do skomplikowania tras dostaw i wydłużenia czasu oczekiwania na zamówienia. Dodatkowe koszty transportu i magazynowania mogą, jego zdaniem, ostatecznie zostać przeniesione na kupujących poprzez podwyżki cen.

Analitycy z Data Insight oszacowali straty Wildberries wynikające z utraty obiektów magazynowych i infrastruktury na kwotę od 147 do 280 mld rubli. Kwota ta nie obejmuje ewentualnych strat sprzedawców, którzy korzystali z powierzchni magazynowej firmy.

Wcześniej informowano, że po problemach z infrastrukturą magazynową Wildberries straciło pozycję lidera na rosyjskim rynku handlu internetowego na rzecz platformy Ozon.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. Po uderzeniach wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie Ozon, a także ucierpiał centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego bez prądu pozostało około 20 tysięcy osób.

Rosyjski marketplace Ozon ogłosił, że od 13 października wygasa program ubezpieczeniowy Ingostrachu dla sprzedawców od masowego uszkodzenia towarów i ataków dronów.

Wildberries i Ozon utrudniają rosyjskiemu rządowi podwyższenie podatków od zakupów zagranicznych.

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