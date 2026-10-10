Російський маркетплейс Ozon відмовляється страхувати товари продавців від атак дронів

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Російський маркетплейс Ozon оголосив, що з 13 жовтня припиняє дію програма страхування Інгостраху для продавців від масових пошкоджень товарів та атак безпілотників.



Таке рішення в компанії пояснили зміною умов покриття певних ризиків. У прес-службі маркетплейсу уточнили, що ця страхова програма була єдиною можливою для продавців Ozon.

Страховка продовжить працювати до півночі 12 жовтня – «активні поліси дають захист вашим товарам від усіх ризиків, передбачених договором». Після цього всі поліси в особистому кабінеті стануть недоступними, оплата за страхування перестане списуватись.

«Всі продавці, у кого на момент подій на об'єктах було підключено страхування, отримають виплати за товари – у цьому питанні абсолютно нічого не змінюється, можна не переживати. Якщо до відключення страховки відбудуться інші страхові випадки, виплати за ними також будуть», - заявили в маркетплейсі.

Нагадаємо, що китайський маркетплейс Poizon активно виходить на російський ринок і вперше розкрив умови співпраці з продавцями. Комісія на платформі становить від 19% до 29%. Для найбільших російських маркетплейсів цей показник може сягати 55%.

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