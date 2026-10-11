У ДР Конго Ебола поширилася на нову медичну зону — Al Jazeera

У Демократичній Республіці Конго випадки Еболи вперше зафіксували в медичній зоні Алімбонго у провінції Північне Ківу. Станом на 6 жовтня там підтвердили чотири випадки інфікування, двоє людей померли. Спалах спричинений вірусом Бундібугіо — одним із видів вірусу Ебола.

Як повідомляє Al Jazeera, випадки захворювання зареєстрували у 64 медичних зонах семи провінцій ДР Конго. Найбільшу загальну кількість випадків зафіксували в Ітурі, водночас частка нових підтверджених заражень у Північному Ківу зростає. За даними ВООЗ, станом на 6 жовтня в країні підтвердили 8728 випадків і 4205 смертей, ще 2269 людей одужали. Загальний коефіцієнт летальності становив 48,2%.

Перший завезений випадок у Кенії

6 жовтня Кенія підтвердила перший завезений випадок хвороби, спричиненої вірусом Бундібугіо. Громадянин Кенії, який жив у ДР Конго, захворів там і звертався до кількох медичних закладів, а згодом через Уганду прибув до Кенії. Він дістався автотранспортом до Кампали, після чого 3 жовтня прилетів до Найробі.

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Пацієнта ізолювали в лікарні, тест підтвердив інфікування. Попри підтримувальне лікування він помер 5 жовтня. Кенійська влада встановила 28 контактних осіб, серед яких члени родини та медичні працівники, а ВООЗ повідомила про відстеження пасажирів і екіпажу рейсу до Найробі. За словами губернатора округу Ваджир, попередній лабораторний результат щодо підозрюваного другого випадку 8 жовтня був негативним.

Брак місць у центрах лікування

Організація «Лікарі без кордонів» в оновленні від 5 жовтня повідомила, що Північне Ківу забезпечувало майже 40% нових підтверджених випадків у країні проти 24% наприкінці серпня. Станом на 28 вересня 34% підтверджених пацієнтів лікувалися у неспеціалізованих медзакладах через нестачу ліжок у профільних центрах та затримки з діагностикою.

ВООЗ також зазначила, що станом на 4 жовтня групи реагування відстежували 23 741 із 29 535 виявлених контактів — 80,4%, що нижче за цільовий показник у щонайменше 85%. Ускладнюють протиепідемічні заходи проблеми безпеки, дезінформація та недовіра частини жителів до медичних команд. За даними ВООЗ, схвалених вакцин і специфічних методів лікування хвороби, спричиненої вірусом Бундібугіо, наразі немає.

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