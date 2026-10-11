+10° Kijów +12° Warszawa +18° Waszyngton
$ 44.9 € 50.3 zł 11.47
$ 44.9 € 50.3 zł 11.47
+10° Kijów +12° Warszawa +18° Waszyngton
Wiadomości Świat

Ebola rozprzestrzeniła się na nową strefę zdrowotną w DRK — Al Jazeera

Fedir Krysztowski 11 października 2026 03:39
Ebola rozprzestrzeniła się na nową strefę zdrowotną w DRK — Al Jazeera

W Demokratycznej Republice Konga przypadki Eboli po raz pierwszy odnotowano w strefie zdrowotnej Alimbongo w prowincji Kiwu Północne. Według stanu na 6 października potwierdzono tam cztery zakażenia, a dwie osoby zmarły. Ognisko jest wywołane przez wirusa Bundibugyo, jeden z typów wirusa Ebola.

Jak podaje Al Jazeera, przypadki choroby zarejestrowano w 64 strefach zdrowotnych w siedmiu prowincjach DRK. Największą łączną liczbę przypadków odnotowano w Ituri, podczas gdy udział nowo potwierdzonych zakażeń w Kiwu Północnym rośnie. Według WHO, według stanu na 6 października w kraju potwierdzono 8728 przypadków i 4205 zgonów, a kolejne 2269 osób wyzdrowiało. Ogólny współczynnik śmiertelności wyniósł 48,2%.

Pierwszy importowany przypadek w Kenii

6 października Kenia potwierdziła pierwszy importowany przypadek choroby wywołanej przez wirusa Bundibugyo. Obywatel Kenii, który mieszkał w DRK, zachorował tam i zgłaszał się do kilku placówek medycznych, a następnie przybył do Kenii przez Ugandę. Dotarł transportem drogowym do Kampali, po czym 3 października poleciał do Nairobi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pacjenta odizolowano w szpitalu, a test potwierdził zakażenie. Mimo leczenia wspomagającego zmarł 5 października. Kenijskie władze ustaliły 28 osób z kontaktu, w tym członków rodziny i pracowników medycznych, a WHO poinformowała o śledzeniu pasażerów i załogi lotu do Nairobi. Według gubernatora hrabstwa Wajir wstępny wynik laboratoryjny dotyczący podejrzewanego drugiego przypadku 8 października był negatywny.

Brak miejsc w centrach leczenia

Organizacja Lekarze bez Granic w aktualizacji z 5 października poinformowała, że Kiwu Północne odpowiadało za niemal 40% nowych potwierdzonych przypadków w kraju, wobec 24% pod koniec sierpnia. Według stanu na 28 września 34% potwierdzonych pacjentów leczono w niewyspecjalizowanych placówkach medycznych z powodu braku łóżek w wyspecjalizowanych centrach i opóźnień w diagnostyce.

WHO zaznaczyła również, że według stanu na 4 października zespoły reagowania monitorowały 23 741 z 29 535 zidentyfikowanych kontaktów — 80,4%, czyli mniej niż docelowy poziom wynoszący co najmniej 85%. Działania przeciwepidemiczne utrudniają problemy z bezpieczeństwem, dezinformacja oraz brak zaufania części mieszkańców do zespołów medycznych. Według WHO obecnie nie ma zatwierdzonych szczepionek ani specyficznych metod leczenia choroby wywołanej przez wirusa Bundibugyo.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację