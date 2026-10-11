W Demokratycznej Republice Konga przypadki Eboli po raz pierwszy odnotowano w strefie zdrowotnej Alimbongo w prowincji Kiwu Północne. Według stanu na 6 października potwierdzono tam cztery zakażenia, a dwie osoby zmarły. Ognisko jest wywołane przez wirusa Bundibugyo, jeden z typów wirusa Ebola.

Jak podaje Al Jazeera, przypadki choroby zarejestrowano w 64 strefach zdrowotnych w siedmiu prowincjach DRK. Największą łączną liczbę przypadków odnotowano w Ituri, podczas gdy udział nowo potwierdzonych zakażeń w Kiwu Północnym rośnie. Według WHO, według stanu na 6 października w kraju potwierdzono 8728 przypadków i 4205 zgonów, a kolejne 2269 osób wyzdrowiało. Ogólny współczynnik śmiertelności wyniósł 48,2%.

Pierwszy importowany przypadek w Kenii

6 października Kenia potwierdziła pierwszy importowany przypadek choroby wywołanej przez wirusa Bundibugyo. Obywatel Kenii, który mieszkał w DRK, zachorował tam i zgłaszał się do kilku placówek medycznych, a następnie przybył do Kenii przez Ugandę. Dotarł transportem drogowym do Kampali, po czym 3 października poleciał do Nairobi.

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Pacjenta odizolowano w szpitalu, a test potwierdził zakażenie. Mimo leczenia wspomagającego zmarł 5 października. Kenijskie władze ustaliły 28 osób z kontaktu, w tym członków rodziny i pracowników medycznych, a WHO poinformowała o śledzeniu pasażerów i załogi lotu do Nairobi. Według gubernatora hrabstwa Wajir wstępny wynik laboratoryjny dotyczący podejrzewanego drugiego przypadku 8 października był negatywny.

Brak miejsc w centrach leczenia

Organizacja Lekarze bez Granic w aktualizacji z 5 października poinformowała, że Kiwu Północne odpowiadało za niemal 40% nowych potwierdzonych przypadków w kraju, wobec 24% pod koniec sierpnia. Według stanu na 28 września 34% potwierdzonych pacjentów leczono w niewyspecjalizowanych placówkach medycznych z powodu braku łóżek w wyspecjalizowanych centrach i opóźnień w diagnostyce.

WHO zaznaczyła również, że według stanu na 4 października zespoły reagowania monitorowały 23 741 z 29 535 zidentyfikowanych kontaktów — 80,4%, czyli mniej niż docelowy poziom wynoszący co najmniej 85%. Działania przeciwepidemiczne utrudniają problemy z bezpieczeństwem, dezinformacja oraz brak zaufania części mieszkańców do zespołów medycznych. Według WHO obecnie nie ma zatwierdzonych szczepionek ani specyficznych metod leczenia choroby wywołanej przez wirusa Bundibugyo.

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